Land Securities Group Aktie
WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60
|Profitabler Land Securities Group-Einstieg?
|
03.12.2025 10:04:23
FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Land Securities Group von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Land Securities Group-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 6,22 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Land Securities Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 160,823 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.12.2025 984,24 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,12 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,58 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Land Securities Group bezifferte sich zuletzt auf 4,45 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Land Securities Groupmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Land Securities Group von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
02.12.25
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
02.12.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
02.12.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Freundlicher Handel in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Schwacher Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
27.11.25
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
26.11.25
|FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Land Securities Group von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)