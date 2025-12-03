FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Land Securities Group von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Land Securities Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Land Securities Group-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 6,22 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Land Securities Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 160,823 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.12.2025 984,24 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,12 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,58 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Land Securities Group bezifferte sich zuletzt auf 4,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at