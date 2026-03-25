Land Securities Group Aktie
WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60
|Profitable Land Securities Group-Anlage?
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25.03.2026 10:04:44
FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Land Securities Group von vor 3 Jahren bedeutet
Am 25.03.2023 wurde das Land Securities Group-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 5,74 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Land Securities Group-Aktie investierten, hätten nun 174,277 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 24.03.2026 auf 5,41 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 941,97 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 5,80 Prozent gleich.
Alle Land Securities Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,01 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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