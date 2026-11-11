Land Securities Group Aktie
WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60
|Land Securities Group-Performance im Blick
|
11.11.2026 10:03:54
FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Land Securities Group von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Land Securities Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7,08 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 141,176 Land Securities Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (6,79 GBP), wäre die Investition nun 957,88 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 4,21 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Land Securities Group belief sich zuletzt auf 5,59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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