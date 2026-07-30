Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Legal General-Performance
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30.07.2026 10:03:24
FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Legal General-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 2,34 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Legal General-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 426,621 Legal General-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.07.2026 auf 2,96 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 262,80 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +26,28 Prozent.
Alle Legal General-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,23 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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