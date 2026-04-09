FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Legal General-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Legal General-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2,42 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 41,322 Legal General-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Legal General-Papiers auf 2,59 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,21 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7,21 Prozent.

Legal General markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at