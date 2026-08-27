FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Legal General gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Legal General-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Legal General-Papier 2,13 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Legal General-Aktie investierten, hätten nun 4 701,457 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Legal General-Aktie auf 2,91 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 685,94 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,86 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Legal General belief sich zuletzt auf 15,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at