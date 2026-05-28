FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Legal General eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Legal General-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Legal General-Aktie an diesem Tag bei 2,43 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 412,201 Legal General-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,72 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 121,19 GBP wert. Mit einer Performance von +12,12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Legal General zuletzt 14,95 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at