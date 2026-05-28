Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Frühe Anlage
|
28.05.2026 10:03:14
FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Legal General-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Legal General-Aktie an diesem Tag bei 2,43 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 412,201 Legal General-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,72 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 121,19 GBP wert. Mit einer Performance von +12,12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Legal General zuletzt 14,95 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Legal & General plc
|
10:03
|FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
27.05.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
27.05.26
|Gewinne in London: FTSE 100 legt zu (finanzen.at)
|
27.05.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittwochmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.05.26
|Börsianer in London warten auf Impulse: FTSE 100 pendelt zum Handelsstart um seinen Schlusskurs des Vortages (finanzen.at)
|
26.05.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.05.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zeigt sich fester (finanzen.at)
|
26.05.26
|LSE-Handel: Am Mittag Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
Analysen zu Legal & General plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Legal & General plc
|3,13
|-0,86%