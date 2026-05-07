FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Legal General-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Legal General-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Legal General-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Legal General-Aktie bei 2,28 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Legal General-Aktie investiert hätte, hätte er nun 438,020 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.05.2026 1 104,03 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,52 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 10,40 Prozent.

Der Börsenwert von Legal General belief sich jüngst auf 13,72 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at