Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Rentable Legal General-Anlage?
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24.09.2026 10:03:25
FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Legal General-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Legal General-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,27 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Legal General-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 44,150 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,95 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,11 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,11 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Legal General belief sich zuletzt auf 15,99 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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