FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Legal General-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Legal General-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Legal General-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Legal General-Anteile an diesem Tag 2,61 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Legal General-Papier investiert hätte, hätte er nun 383,730 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.08.2026 1 143,51 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,98 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,35 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Legal General eine Börsenbewertung in Höhe von 16,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at