Bei einem frühen Investment in Legal General-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Legal General-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Legal General-Aktie bei 2,85 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 35,102 Legal General-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 2,93 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102,74 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 2,74 Prozent.

Der Börsenwert von Legal General belief sich jüngst auf 15,72 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at