Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Legal General-Anlage im Blick
|
26.11.2026 10:03:22
FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Legal General von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Legal General-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Legal General-Aktie bei 2,85 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 35,102 Legal General-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 2,93 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102,74 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 2,74 Prozent.
Der Börsenwert von Legal General belief sich jüngst auf 15,72 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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