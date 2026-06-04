FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Legal General-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Legal General-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Legal General-Aktie letztlich bei 2,36 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4 237,288 Legal General-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 364,41 GBP, da sich der Wert eines Legal General-Papiers am 03.06.2026 auf 2,68 GBP belief. Mit einer Performance von +13,64 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Legal General jüngst 14,81 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at