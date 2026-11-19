Wer vor Jahren in Legal General eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Legal General-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 2,30 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4 355,401 Legal General-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 035,71 GBP, da sich der Wert eines Legal General-Papiers am 18.11.2026 auf 2,99 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 30,36 Prozent.

Der Börsenwert von Legal General belief sich zuletzt auf 16,05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at