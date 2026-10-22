FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel hätte eine Investition in Legal General von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Legal General-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Legal General-Anteile bei 2,08 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Legal General-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 480,307 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 445,24 GBP, da sich der Wert einer Legal General-Aktie am 21.10.2026 auf 3,01 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,52 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Legal General bezifferte sich zuletzt auf 15,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at