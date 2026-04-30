FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel hätte eine Investition in Legal General von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Legal General eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Legal General-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,35 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Legal General-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,644 Legal General-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.04.2026 gerechnet (2,48 GBP), wäre die Investition nun 105,69 GBP wert. Damit wäre die Investition um 5,69 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Legal General eine Börsenbewertung in Höhe von 14,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at