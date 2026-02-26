Legal & General Aktie
FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Legal General von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Legal General-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Legal General-Anteile bei 2,26 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Legal General-Aktie investiert hätte, hätte er nun 44,228 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.02.2026 auf 2,69 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,02 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +19,02 Prozent.
Insgesamt war Legal General zuletzt 14,99 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
