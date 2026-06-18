FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Legal General von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Legal General-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 18.06.2016 wurde das Legal General-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,15 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Legal General-Aktie investierten, hätten nun 464,253 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.06.2026 1 323,12 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,85 GBP belief. Mit einer Performance von +32,31 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Legal General war somit zuletzt am Markt 15,45 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at