Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Frühe Anlage
|
12.03.2026 10:03:19
FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Legal General von vor 3 Jahren eingebracht
Die Legal General-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 2,52 GBP. Bei einem Legal General-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 968,254 Legal General-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 563,49 GBP, da sich der Wert eines Legal General-Papiers am 11.03.2026 auf 2,41 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,37 Prozent verringert.
Legal General war somit zuletzt am Markt 13,57 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Legal & General plc
|
12.03.26
|Handel in London: FTSE 100 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
12.03.26
|FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Legal General von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.03.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
11.03.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 gibt mittags nach (finanzen.at)
Analysen zu Legal & General plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Legal & General plc
|2,86
|0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.