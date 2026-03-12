Legal & General Aktie

Legal & General für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

Frühe Anlage 12.03.2026 10:03:19

FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Legal General von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Legal General eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die Legal General-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 2,52 GBP. Bei einem Legal General-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 968,254 Legal General-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 563,49 GBP, da sich der Wert eines Legal General-Papiers am 11.03.2026 auf 2,41 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,37 Prozent verringert.

Legal General war somit zuletzt am Markt 13,57 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Legal & General plc 2,86 0,35% Legal & General plc

