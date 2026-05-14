Legal & General Aktie

Legal & General für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

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Legal General-Investment im Blick 14.05.2026 10:03:37

FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Verlust hätte eine Legal General-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Legal General-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Legal General-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Legal General-Anteile an diesem Tag bei 2,83 GBP. Bei einem Legal General-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 536,593 Legal General-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.05.2026 auf 2,49 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 788,43 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 12,12 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Legal General bezifferte sich zuletzt auf 13,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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