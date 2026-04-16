FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Legal General von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Legal General gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Legal General-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,79 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Legal General-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 358,801 Legal General-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.04.2026 gerechnet (2,65 GBP), wäre das Investment nun 951,00 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 4,90 Prozent eingebüßt.

Legal General markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at