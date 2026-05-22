FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: Über diese Dividende können sich Legal General-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Legal General-Anleger über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Legal General am 21.05.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,22 GBP vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,76 Prozent. Insgesamt wurde beschlossen 1,25 Mrd. GBP an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 1,38 Prozent.

Legal General-Aktie mit Dividendenrendite

Zum London-Schluss notierte das Legal General-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 2,67 GBP. Am 22.05.2026 wird das Legal General-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Legal General-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Legal General-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Legal General-Papier eine Dividendenrendite von 8,32 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 9,30 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Legal General-Kurs via London 12,98 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 1 100,04 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Legal General

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,22 GBP. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 8,32 Prozent zurückgehen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Legal General

Legal General ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 14,687 Mrd. GBP. Das Legal General-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 31,37. Der Umsatz von Legal General belief sich in 2025 auf 24,047 Mrd. GBP. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 0,10 GBP.

Redaktion finanzen.at