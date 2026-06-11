Legal & General Aktie

Legal & General für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

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Langfristige Performance 11.06.2026 10:03:36

FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: Wäre eine Legal General-Anlage von vor 5 Jahren rentabel gewesen?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Legal General-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Legal General-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Legal General-Papier an diesem Tag 2,75 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 36,417 Legal General-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.06.2026 gerechnet (2,73 GBP), wäre die Investition nun 99,49 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 0,51 Prozent vermindert.

Der Legal General-Wert an der Börse wurde auf 14,79 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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