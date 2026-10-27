Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Lloyds Banking Group-Anlage unter der Lupe
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27.10.2026 10:03:29
FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Lloyds Banking Group-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Lloyds Banking Group-Aktie an diesem Tag bei 0,58 GBP. Bei einem Lloyds Banking Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17 391,304 Lloyds Banking Group-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (1,03 GBP), wäre das Investment nun 17 826,09 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 78,26 Prozent vermehrt.
Lloyds Banking Group war somit zuletzt am Markt 58,71 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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