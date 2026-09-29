FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Lloyds Banking Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Lloyds Banking Group-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Lloyds Banking Group-Aktie bei 0,55 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 802,127 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 948,10 GBP, da sich der Wert eines Lloyds Banking Group-Anteils am 28.09.2026 auf 1,08 GBP belief. Mit einer Performance von +94,81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Lloyds Banking Group einen Börsenwert von 62,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at