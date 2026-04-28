Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

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Lukrative Lloyds Banking Group-Investition? 28.04.2026 10:03:39

FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Lloyds Banking Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Lloyds Banking Group-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Lloyds Banking Group-Anteile bei 0,48 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 207,469 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.04.2026 202,28 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 0,98 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 102,28 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Lloyds Banking Group betrug jüngst 57,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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