Lukrativer Lloyds Banking Group-Einstieg? 06.01.2026 10:03:44

FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Lloyds Banking Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Lloyds Banking Group-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Lloyds Banking Group-Papier an diesem Tag 0,48 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie investierten, hätten nun 20 831,163 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Lloyds Banking Group-Aktien wären am 05.01.2026 20 822,83 GBP wert, da der Schlussstand 1,00 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 108,23 Prozent vermehrt.

Der Lloyds Banking Group-Wert an der Börse wurde auf 58,27 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Lloyds Banking Group 1,17 0,43% Lloyds Banking Group

Börse aktuell - Live Ticker

ATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

