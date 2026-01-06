Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Lukrativer Lloyds Banking Group-Einstieg?
|
06.01.2026 10:03:44
FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Lloyds Banking Group-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Lloyds Banking Group-Papier an diesem Tag 0,48 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie investierten, hätten nun 20 831,163 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Lloyds Banking Group-Aktien wären am 05.01.2026 20 822,83 GBP wert, da der Schlussstand 1,00 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 108,23 Prozent vermehrt.
Der Lloyds Banking Group-Wert an der Börse wurde auf 58,27 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lloyds Banking Groupmehr Nachrichten
|
06.01.26
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Börse London: FTSE 100 am Dienstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.01.26
|FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.01.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.01.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
05.01.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 legt am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 mittags freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Lloyds Banking Groupmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lloyds Banking Group
|1,17
|0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.