FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Lloyds Banking Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Lloyds Banking Group-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Lloyds Banking Group-Papier an diesem Tag 0,48 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie investierten, hätten nun 20 831,163 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Lloyds Banking Group-Aktien wären am 05.01.2026 20 822,83 GBP wert, da der Schlussstand 1,00 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 108,23 Prozent vermehrt.

Der Lloyds Banking Group-Wert an der Börse wurde auf 58,27 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at