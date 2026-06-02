Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Lloyds Banking Group-Anlage unter der Lupe
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02.06.2026 10:04:20
FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor 5 Jahren eingefahren
Das Lloyds Banking Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 0,50 GBP. Bei einem Lloyds Banking Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20 000,000 Lloyds Banking Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Lloyds Banking Group-Anteile wären am 01.06.2026 20 020,00 GBP wert, da der Schlussstand 1,00 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 100,20 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Lloyds Banking Group zuletzt 59,43 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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