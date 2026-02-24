Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Lohnende Lloyds Banking Group-Anlage?
|
24.02.2026 10:04:07
FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Lloyds Banking Group-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Lloyds Banking Group-Aktie bei 0,67 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 148,544 Lloyds Banking Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.02.2026 auf 1,04 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154,19 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 54,19 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Lloyds Banking Group einen Börsenwert von 60,96 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lloyds Banking Group
|
17:59
|LSE-Handel FTSE 100 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
15:59
|Optimismus in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
12:26
|Börse London: FTSE 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
10:04
|FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09:30
|Minuszeichen in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.02.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
23.02.26
|LSE-Handel: FTSE 100-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
23.02.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 am Montagmittag in Grün (finanzen.at)