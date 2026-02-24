FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Lloyds Banking Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Lloyds Banking Group-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Lloyds Banking Group-Aktie bei 0,67 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 148,544 Lloyds Banking Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.02.2026 auf 1,04 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154,19 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 54,19 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Lloyds Banking Group einen Börsenwert von 60,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at