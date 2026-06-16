Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Investmentbeispiel
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16.06.2026 10:03:56
FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Lloyds Banking Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Lloyds Banking Group-Aktie bei 0,77 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 296,008 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 330,35 GBP, da sich der Wert einer Lloyds Banking Group-Aktie am 15.06.2026 auf 1,03 GBP belief. Mit einer Performance von +33,04 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Lloyds Banking Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 59,60 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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