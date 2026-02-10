Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Lukratives Lloyds Banking Group-Investment?
|
10.02.2026 10:04:07
FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lloyds Banking Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Lloyds Banking Group-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 0,38 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2 666,667 Lloyds Banking Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lloyds Banking Group-Aktie auf 1,05 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 806,67 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 180,67 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Lloyds Banking Group belief sich zuletzt auf 62,74 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lloyds Banking Group
|
12:27
|FTSE 100 aktuell: mittags Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start steigen (finanzen.at)
|
10.02.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 sackt zum Ende des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
10.02.26
|Handel in London: FTSE 100 verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
10.02.26
|Schwache Performance in London: So steht der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
|
10.02.26
|FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lloyds Banking Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.02.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.02.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)