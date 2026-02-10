Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

Lukratives Lloyds Banking Group-Investment? 10.02.2026 10:04:07

FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lloyds Banking Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lloyds Banking Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Lloyds Banking Group-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 0,38 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2 666,667 Lloyds Banking Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lloyds Banking Group-Aktie auf 1,05 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 806,67 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 180,67 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Lloyds Banking Group belief sich zuletzt auf 62,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

