Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Lohnende Lloyds Banking Group-Anlage?
|
13.01.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lloyds Banking Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Lloyds Banking Group-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 0,36 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert hat, hat nun 274,680 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 277,43 GBP, da sich der Wert eines Lloyds Banking Group-Anteils am 12.01.2026 auf 1,01 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 177,43 Prozent gleich.
Lloyds Banking Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 58,92 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Lloyds Banking Group
Aktien in diesem Artikel
|Lloyds Banking Group
|1,18
|-0,42%
