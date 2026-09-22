Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

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Lloyds Banking Group-Anlage im Blick 22.09.2026 10:03:35

FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lloyds Banking Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Lloyds Banking Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Lloyds Banking Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Lloyds Banking Group-Anteile an diesem Tag 0,43 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Lloyds Banking Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 231,589 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lloyds Banking Group-Aktie auf 1,10 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 254,75 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 154,75 Prozent gleich.

Am Markt war Lloyds Banking Group jüngst 62,90 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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