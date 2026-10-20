Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Lukratives Lloyds Banking Group-Investment?
|
20.10.2026 10:03:36
FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lloyds Banking Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Lloyds Banking Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lloyds Banking Group-Aktie bei 0,49 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 038,736 Lloyds Banking Group-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 100,92 GBP, da sich der Wert eines Lloyds Banking Group-Anteils am 19.10.2026 auf 1,03 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +110,09 Prozent.
Der Börsenwert von Lloyds Banking Group belief sich jüngst auf 60,14 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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