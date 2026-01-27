FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lloyds Banking Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lloyds Banking Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Lloyds Banking Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 0,61 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16 313,214 Lloyds Banking Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lloyds Banking Group-Papiers auf 1,03 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 802,61 GBP wert. Mit einer Performance von +68,03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Lloyds Banking Group jüngst 59,72 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at