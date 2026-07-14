Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Lloyds Banking Group-Performance im Blick
|
14.07.2026 10:03:55
FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lloyds Banking Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das Lloyds Banking Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Lloyds Banking Group-Papier an diesem Tag bei 0,77 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie investierten, hätten nun 13 071,895 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.07.2026 14 483,66 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,11 GBP belief. Damit wäre die Investition um 44,84 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Lloyds Banking Group eine Börsenbewertung in Höhe von 65,26 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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