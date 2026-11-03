Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Lloyds Banking Group-Investmentbeispiel
|
03.11.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lloyds Banking Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 03.11.2025 wurden Lloyds Banking Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 0,89 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie investierten, hätten nun 111,857 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Lloyds Banking Group-Papiere wären am 02.11.2026 106,51 GBP wert, da der Schlussstand 0,95 GBP betrug. Das entspricht einer Zunahme von 6,51 Prozent.
Lloyds Banking Group war somit zuletzt am Markt 53,48 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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