FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lloyds Banking Group von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lloyds Banking Group-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Lloyds Banking Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 0,48 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20 975,354 Lloyds Banking Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.03.2026 gerechnet (0,91 GBP), wäre die Investition nun 19 146,30 GBP wert. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 19 146,30 GBP entspricht einer Performance von +91,46 Prozent.

Der Marktwert von Lloyds Banking Group betrug jüngst 53,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at