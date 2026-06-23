FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lloyds Banking Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Lloyds Banking Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Lloyds Banking Group-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 0,42 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 23 629,490 Lloyds Banking Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.06.2026 auf 1,09 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 803,40 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 158,03 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Lloyds Banking Group belief sich zuletzt auf 61,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at