Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Langfristige Performance
|
23.06.2026 10:04:02
FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lloyds Banking Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Lloyds Banking Group-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 0,42 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 23 629,490 Lloyds Banking Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.06.2026 auf 1,09 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 803,40 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 158,03 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Lloyds Banking Group belief sich zuletzt auf 61,16 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lloyds Banking Group
|
15:59
|Verluste in London: FTSE 100 am Dienstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in London: FTSE 100 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
10:04
|FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lloyds Banking Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in London: FTSE 100 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
22.06.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
|
22.06.26
|Börse London: So performt der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
22.06.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
22.06.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Lloyds Banking Group
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lloyds Banking Group
|1,25
|-0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.