Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Profitable Lloyds Banking Group-Anlage?
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01.09.2026 10:03:56
FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lloyds Banking Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 01.09.2016 wurde die Lloyds Banking Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 0,61 GBP. Bei einem Lloyds Banking Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 164,908 Lloyds Banking Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 181,32 GBP, da sich der Wert einer Lloyds Banking Group-Aktie am 28.08.2026 auf 1,10 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 81,32 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Lloyds Banking Group eine Börsenbewertung in Höhe von 63,74 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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