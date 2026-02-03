FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lloyds Banking Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Lloyds Banking Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Lloyds Banking Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lloyds Banking Group-Aktie bei 0,53 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 187,512 Lloyds Banking Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.02.2026 auf 1,11 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 208,98 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +108,98 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Lloyds Banking Group belief sich zuletzt auf 64,08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at