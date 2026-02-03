Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Profitables Lloyds Banking Group-Investment?
|
03.02.2026 10:04:03
FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lloyds Banking Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Lloyds Banking Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lloyds Banking Group-Aktie bei 0,53 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 187,512 Lloyds Banking Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.02.2026 auf 1,11 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 208,98 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +108,98 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Lloyds Banking Group belief sich zuletzt auf 64,08 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lloyds Banking Group
|
03.02.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
03.02.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
03.02.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt am Dienstagmittag zurück (finanzen.at)
|
03.02.26
|FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lloyds Banking Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.02.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.02.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.02.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
02.02.26
|Handel in London: So performt der FTSE 100 am Montagmittag (finanzen.at)