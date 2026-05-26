Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

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Lukrativer Lloyds Banking Group-Einstieg? 26.05.2026 10:03:47

FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lloyds Banking Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Lloyds Banking Group-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Lloyds Banking Group-Papier statt. Der Schlusskurs der Lloyds Banking Group-Anteile betrug an diesem Tag 0,46 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2 197,561 Lloyds Banking Group-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 22.05.2026 auf 1,00 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 188,77 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 118,88 Prozent angezogen.

Am Markt war Lloyds Banking Group jüngst 57,94 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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