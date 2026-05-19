Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

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Lohnende Lloyds Banking Group-Anlage? 19.05.2026 10:04:09

FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lloyds Banking Group-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Lloyds Banking Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Lloyds Banking Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 0,76 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 131,857 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.05.2026 gerechnet (0,95 GBP), wäre das Investment nun 125,58 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,58 Prozent angezogen.

Alle Lloyds Banking Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 54,72 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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