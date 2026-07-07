Lloyds Banking Group Aktie

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WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

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Lloyds Banking Group-Anlage unter der Lupe 07.07.2026 10:03:50

FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lloyds Banking Group von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Lloyds Banking Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Lloyds Banking Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 0,50 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2 012,072 Lloyds Banking Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,15 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 320,93 GBP wert. Damit wäre die Investition um 132,09 Prozent gestiegen.

Lloyds Banking Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 66,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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