Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Lloyds Banking Group-Anlage unter der Lupe
|
07.07.2026 10:03:50
FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lloyds Banking Group von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde die Lloyds Banking Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 0,50 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2 012,072 Lloyds Banking Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,15 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 320,93 GBP wert. Damit wäre die Investition um 132,09 Prozent gestiegen.
Lloyds Banking Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 66,90 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lloyds Banking Group
|
10:03
|FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lloyds Banking Group von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
06.07.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
06.07.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
06.07.26
|Zurückhaltung in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
06.07.26
|Starker Wochentag in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start steigen (finanzen.at)
|
03.07.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 letztendlich stärker (finanzen.at)
|
03.07.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)