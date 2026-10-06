Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Lohnende Lloyds Banking Group-Investition?
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06.10.2026 10:03:24
FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lloyds Banking Group von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Lloyds Banking Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 0,84 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 11 856,770 Lloyds Banking Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 1,04 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 331,04 GBP wert. Mit einer Performance von +23,31 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Lloyds Banking Group betrug jüngst 59,87 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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