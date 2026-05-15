FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lloyds Banking Group-Aktionäre freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group am 14.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,04 GBP je Aktie beschlossen. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 33,33 Prozent angehoben. Die Gesamtausschüttung lässt sich Lloyds Banking Group 2,00 Mrd. GBP kosten. Damit wurde die Lloyds Banking Group-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 9,41 Prozent erhöht.

Veränderung der Dividendenrendite

Schlussendlich notierte das Lloyds Banking Group-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via London bei 0,97 GBP. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Lloyds Banking Group, demnach wird die Lloyds Banking Group-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Lloyds Banking Group-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anteilseigner. Der Lloyds Banking Group-Titel verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,72 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 5,79 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren ist der Lloyds Banking Group-Kurs via London 108,77 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 3 413,29 Prozent besser entwickelt als der Lloyds Banking Group-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Lloyds Banking Group

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,04 GBP. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,43 Prozent anziehen.

Grunddaten von Dividenden-Titel Lloyds Banking Group

Lloyds Banking Group ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 55,299 Mrd. GBP. Lloyds Banking Group weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,99 auf. Der Umsatz von Lloyds Banking Group belief sich in 2025 auf 65,551 Mrd. GBP. Das EPS summierte sich derweil auf 0,07 GBP.

Redaktion finanzen.at