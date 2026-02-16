London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|London Stock Exchange (LSE)-Investment
|
16.02.2026 10:03:48
FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das London Stock Exchange (LSE)-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,40 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 427,350 London Stock Exchange (LSE)-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 13.02.2026 32 350,43 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 75,70 GBP belief. Mit einer Performance von +223,50 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte London Stock Exchange (LSE) einen Börsenwert von 38,18 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|11.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|02.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|88,00
|0,57%
