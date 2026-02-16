London Stock Exchange Aktie

London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

London Stock Exchange (LSE)-Investment 16.02.2026 10:03:48

FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in London Stock Exchange (LSE) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das London Stock Exchange (LSE)-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,40 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 427,350 London Stock Exchange (LSE)-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 13.02.2026 32 350,43 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 75,70 GBP belief. Mit einer Performance von +223,50 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte London Stock Exchange (LSE) einen Börsenwert von 38,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

11.02.26 London Stock Exchange Overweight Barclays Capital
05.02.26 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
04.02.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
02.02.26 London Stock Exchange Overweight Barclays Capital
29.01.26 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

London Stock Exchange (LSE) 88,00 0,57% London Stock Exchange (LSE)

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
