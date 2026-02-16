FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in London Stock Exchange (LSE) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das London Stock Exchange (LSE)-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,40 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 427,350 London Stock Exchange (LSE)-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 13.02.2026 32 350,43 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 75,70 GBP belief. Mit einer Performance von +223,50 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte London Stock Exchange (LSE) einen Börsenwert von 38,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at