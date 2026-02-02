London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|London Stock Exchange (LSE)-Investment
|
02.02.2026 10:04:30
FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren eingebracht
Die London Stock Exchange (LSE)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 75,10 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hat, hat nun 1,332 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.01.2026 auf 81,22 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,15 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,15 Prozent gesteigert.
London Stock Exchange (LSE) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41,20 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|08:40
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|95,00
|0,00%