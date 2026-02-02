FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen London Stock Exchange (LSE)-Investment verdienen können.

Die London Stock Exchange (LSE)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 75,10 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hat, hat nun 1,332 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.01.2026 auf 81,22 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,15 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,15 Prozent gesteigert.

London Stock Exchange (LSE) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41,20 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at