WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

London Stock Exchange (LSE)-Investment 02.02.2026 10:04:30

FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen London Stock Exchange (LSE)-Investment verdienen können.

Die London Stock Exchange (LSE)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 75,10 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hat, hat nun 1,332 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.01.2026 auf 81,22 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,15 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,15 Prozent gesteigert.

London Stock Exchange (LSE) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41,20 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

08:40 London Stock Exchange Overweight Barclays Capital
29.01.26 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 London Stock Exchange Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.01.26 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

London Stock Exchange (LSE) 95,00 0,00% London Stock Exchange (LSE)

09:53 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
09:41 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

