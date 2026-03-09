London Stock Exchange Aktie
FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der London Stock Exchange (LSE)-Aktie statt. Diesen Tag beendete das London Stock Exchange (LSE)-Papier bei 76,98 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 129,897 Anteilen. Die gehaltenen London Stock Exchange (LSE)-Anteile wären am 06.03.2026 11 420,58 GBP wert, da der Schlussstand 87,92 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,21 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete London Stock Exchange (LSE) eine Marktkapitalisierung von 44,32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
