London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Lohnender London Stock Exchange (LSE)-Einstieg?
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26.10.2026 10:04:08
FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die London Stock Exchange (LSE)-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 28,68 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 348,675 London Stock Exchange (LSE)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (95,10 GBP), wäre das Investment nun 33 159,00 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 231,59 Prozent angezogen.
Alle London Stock Exchange (LSE)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 45,64 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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