WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

London Stock Exchange (LSE)-Performance im Blick 04.05.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen London Stock Exchange (LSE)-Einstiegs gewesen.

Am 04.05.2021 wurden London Stock Exchange (LSE)-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 71,88 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das London Stock Exchange (LSE)-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,913 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.05.2026 gerechnet (96,24 GBP), wäre das Investment nun 1 338,99 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,90 Prozent angewachsen.

Am Markt war London Stock Exchange (LSE) jüngst 47,43 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

01.05.26 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
24.04.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
24.04.26 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
24.04.26 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
24.04.26 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
